Europee, Elisabetta Gardini candidata nel Nord Est con Meloni

Europee

Da Norcia a Bruxelles, la sfida di Arianna Verucci

L’imprenditrice nursina Arianna Verucci è candidata nelle liste di Forza Italia per le elezioni Europee del 26 maggio. La Verucci è titolare dell’azienda artigianale di cioccolata denominata ‘Vetusta Nursia’. Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, sabato scorso in Umbria per il tour elettorale, ha parlato di questa scelta. (Video Cristiana Costantini)