Marina Berlusconi: Bollorè vicino casa che nessuno vorrebbe

Segrate (Mi), 17 apr. (askanews) - "Nessuno ha voglia di passare il resto della vita in tribunale, ahimè abbiamo avuto la possibilità di toccare in mano quella che è l'affidabilità di Bollorè e dei suoi collaboratori". Così il presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, in merito ai rapporti con Vivendi e le cause in corso per la mancata acquisizione di Mediaset Premium. Bollorè, ha detto a margine dell'assemblea del gruppo Mondadori, "è il classico vicino di casa che nessuno di noi vorrebbe avere: riesce ancora adesso a compiere il solito miracolo, peccato che lo compia all'incontrario, nel senso che riesce ad arrecare danni molto rilevanti agli altri danneggiando allo stesso tempo anche se stesso".