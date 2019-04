Gianni Morandi fa cantare l'assessore di Bologna Matteo Lepore

Roma, 16 apr. (askanews) - Simpatico fuori programma durante la presentazione di "Stasera gioco in casa", nuovo progetto artistico di Gianni Morandi. Il cantautore di Monghidoro - che da novembre si esibirà per 16 live al Teatro Duse di Bologna - ha fatto cantare l'assessore alla Cultura del Comune, Matteo Lepore. Un divertente duetto sulle note di "Fatti mandare dalla mamma" (1962), che ha visto l'assessore alla fine "prenderci gusto", come ha ironizzato Morandi.