Ambiente, Greta Thunberg al Parlamento Ue: "Agire subito"

Strasburgo, 16 apr. (askanews) - In lacrime e visibilmente commossa tanto da contagiare con le sue emozioni gli europarlamentari. Greta Thunberg si è presentata così al Parlamento di Strasburgo, dove ancora una volta ha perorato la causa per l'ambiente. La sedicenne svedese, che ha ispirato lo "Sciopero scolastico per il clima", ha detto di aver accettato l'invito "per parlare a nome dei giovani che condividono la stesse preoccupazioni per i cambiamenti climatici". Giovani che non potranno votare per dire la loro alle prossime elezioni europee.

La Thunberg si è detta indignata dal fatto che si tengano "tre vertici di emergenza sulla Brexit e nessuno sul collasso climatico" che minaccia il pianeta. E poi: "Ieri il mondo ha visto con disperazione e un'immensa tristezza Notre Dame bruciare a Parigi. Alcuni edifici non sono semplici edifici. Notre Dame sarà ricostruita. Spero che le sue fondamenta siano solide. E spero che le nostre fondamenta siano ancora più solide. Ma tempo purtroppo che non lo siano", ha dichiarato.

Nel suo discorso, la ragazza ha chiesto un intervento immediato per salvare il pianeta.

E dopo la tappa al parlamento europeo, Greta Thunberg arriverà in Italia, dove venerdì prossimo, 19 aprile, parteciperà alla protesta in programma a Roma, in Piazza del Popolo.