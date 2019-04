Il momento del crollo della guglia di Notre Dame a Parigi

All'alba quello che resta di Notre Dame devastata dall'incendio

Roma, 16 apr. (askanews) - L'alba su quello che resta di Notre Dame, cattedrale simbolo di Parigi e della cristianità in Europa, devastata dall'incendio domato dopo ore di lotta contro il fuoco da parte di 400 pompieri. La celebre guglia, la "flèche", è crollata e buona parte del tetto è stato ridotto in cenere, mentre ancora non è chiara l'entità dei danni all'interno anche se la struttura ...