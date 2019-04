Uirnet: Genova laboratorio per la digitalizzazione logistica

Genova, 15 apr (askanews) - "Genova, dal punto di vista delle infrastrutture digitali è molto avanti rispetto al resto del Paese. Noi abbiamo cominciato a digitalizzare il sistema porto, che tra l'altro già aveva un sistema tra i primi in Italia e stiamo lavorando per fare l'upgrade di questo sistema e portarlo ai livelli attuali di conoscenza del software. Genova quindi in questo momento si trova ad essere un laboratorio avanzato delle applicazioni della digitalizzazione ai processi logistici". A spiegarlo è Rodolfo De Dominicis, presidente e amministratore delegato di Uirnet Spa, soggetto attuatore del Mit per la logistica digitale, a margine del convegno "Infrastrutture digitali e logistica delle merci. Priorità strategiche per Genova e per l'Italia".

"A livello nazionale -ha sottolineato De Dominicis- finora la logistica è stata completamente nelle mani di rapporti uno a uno. Nel senso che se avevo necessità, parlavo col mio fornitore, si fissava un prezzo e poi finiva lì. E non solo -ha aggiunto l'ad di Uirnet- i dati del nostro sistema non ce li ha praticamente nessuno. Invece l'idea è che finalmente si possa costruire un big data su cui dopo effettuare tutte la analisi sia verso l'alto, il Ministero, sia verso il basso, il mercato".

"Il lavoro che stiamo facendo e che continueremo a fare -ha spiegato De Dominicis- va proprio in questa direzione in tutto il Paese. Certo ci sono parti del Paese che non hanno traffici o parti che non hanno necessità di interventi di altro genere. Però Genova -ha affermato- è il posto giusto dove andare avanti. Di più, è giusto perché stiamo ragionando su Genova sulla realizzazione di infrastrutture materiali a basso impatto e ad alta automazione da collocare dopo gli Appennini per ampliare il retroporto di Genova, a parità di spazi occupati nel porto. Senza tecnologia e senza informatica -ha concluso il presidente e ad di Uirnet- non si va da nessuna parte".