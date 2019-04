Salvini: sono nuovamente indagato, ma porti rimangono chiusi

Monza, 15 apr. (askanews) - Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona dalla procura di Siracusa. Lo ha comunicato lo stesso ministro dell'Interno a Monza nel corso della conferenza stampa per l'inaugurazione della nuova questura". "Sono indagato ma ribadisco che finché faccio il ministro dell'Interno i colleghi ministri possono dire quello che vogliono ma i porti italiani sono e rimangono chiusi ai trafficanti di esseri umani, agli spacciatori di droga, di morte e di armi e gli scafisti in Italia non ci arrivano. Possono processarmi altre 18 volte ma io, finché faccio il ministro, non cambio idea".

Continua quindi la linea dura di Salvini sull'immigrazione proprio mentre il ministro Luigi Di Maio oggi dichiarava che chiudere i porti "rappresenta una misura occasionale".

"Io rispetto il lavoro del collega Di Maio che si occupa di lavoro e sviluppo economico. Lui si occupa di crisi aziendali e io porto rispetto. Chiedo altrettanto rispetto: di ordine, di sicurezza e confini me ne occupo io. Io ci metto la faccia e rischio personalmente", ha concluso Salvini.