Bauhaus e studenti: un progetto di design oltre il centenario

Milano, 15 apr. (askanews) - Celebrare i cento anni dalla fondazione della Bauhaus con un progetto che ha chiamato gli studenti a confrontarsi con la lezione della storica istituzione tedesca e, contemporaneamente, con il Fuorisalone di Milano. E' questo il senso di "Colazione con la Bauhaus", un laboratorio creativo e una esposizione pensati dai docenti dell'Istituto tecnico per la moda e il tessile Caterina da Siena di Milano. A presentarci l'idea il professor Alberto Graglia.

"In realtà poi, oltre all'anniversario - ha detto ad askanews - c'è anche un senso più profondo perché possiamo considerare la Bauhaus come la nostra progenitrice: noi siamo una scuola tessile-moda, quindi siamo una scuola di design e la Bauhaus, sia per il metodo pedagogico di una scuola basata sulla pratica oltre che sulla teoria, sia per quello di cui si è occupata, ossia il design nel campo del tessile, è un po' il nostro riferimento".

Gli studenti, utilizzando diverse tecniche e tecnologie avanzate, come una stampante 3D, hanno realizzato magliette e accessori, oltre che servizi da tavola, che sono stati esposti nello spazio "Lucie Fontaine" a Milano. E l'altra docente che ha seguito il progetto, Carmen Ziccardi, ci ha parlato dell'importanza di questo tipo di iniziative per gli studenti coinvolti.

"E' molto importante sia dal punto di vista della motivazione degli studenti - ci ha risposto la professoressa - perché vedono i loro prodotti finiti, ma anche dal punto di vista formativo, perché essendo il nostro un istituto tecnico è importante che i ragazzi siano anche in grado di gestire i macchinari per la produzione degli oggetti, quindi non solo avere un aspetto creativo, ma per conoscere anche gli aspetti tecnici legati alla realizzazione del prodotto".

Il progetto "Colazione con la Bauhaus" si è inserito nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e ha offerto anche al pubblico milanese la possibilità di acquistare oggetti belli e funzionali.