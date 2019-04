Clan Casamonica, blitz dei carabinieri: 23 misure cautelari

Facebook, Instagram e Whatsapp down per tre ore domenica

Menlo Park, 14 apr. (askanews) - Domenica ci sono state tre ore di black out per i social della piattaforma di Mark Zuckerberg. Dalle ore 12 alle 15 si sono registrati gravi malfunzionamenti per Facebook, Instagram, e, in misura minore, per l'app di messaggistica WhatsApp. Gli utenti di tutto il mondo hanno lamentato difficoltà di connessione al feed delle notizie e di caricamento dei profili. Le ...