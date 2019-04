La Jaguar di Evans vince l'E-Prix di Roma, secondo Lotterer (Ds)

Roma, 13 apr. (askanews) - È la Jaguar di Mitch Evans ad aggiudicarsi l'E-Prix di Roma, prima vittoria in Formula E per il giovane pilota neozelandese, al termine di un duello sull'asfalto dell'Eur con il tedesco André Lotterer (Ds), arrivato secondo. Terzo gradino del podio per Stoffel Vandoorne (Hwa).

L'ex ferrarista Felipe Massa (Venturi) è stato costretto al ritiro per un problema tecnico, la Nissan, per la prima volta in competizione, è arrivata quinta.

Undici i team in gara, 22 i piloti per il circuito automobilistico di 2,84 chilometri riservato ai veicoli interamente a motore elettrico, uno dei circuiti più lunghi del calendario di Formula E.

Presenti alla manifestazione anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che è scesa in pista per un breve giro con il presidente del campionato automobilistico, lo spagnolo Alejandro Agag, e il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La manifestazione ha subito un ritardo di oltre mezz'ora in seguito a un maxi tamponamento per asfalto bagnato.