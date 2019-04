25 aprile, Crozza: Salvini vada dove va Mattarella, non sbaglia

Roma, 13 apr. (askanews) - "Siamo sbarcati nel magico mondo degli anni '30, quando Jean Gabin, doveva chiamarsi Giovanni Gabino e il rugby era il gioco della palla ovale e il cocktail era il polibibita, allora lo voleva il ministero della cultura popolare, era il Minculpop, oggi ci stanno 'minculpoppando' di nuovo": così Maurizio Crozza nel pungente monologo in onda durante "Fratelli di Crozza" sul Nove.

L artista genovese ha poi continuato: "C'è una parola che Salvini non riesce a pronunciare in italiano è 'liberazione'. Lui la chiama derby. Il derby del 25 aprile? La celebrazione del giorno in cui siamo stati liberati dal periodo più buio della nostra storia, tu lo chiami derby? Salvini io ti consiglio di andare a vedere gli highlights su History Channel, perché se tu oggi puoi parlare liberamente su Facebook vestito come gli omini della Playmobil e farti votare da milioni di persone lo puoi fare proprio perché c'è stata la liberazione... Ma lui il 25 aprile va a Corleone, dice che deve correre in Sicilia a sconfiggere la mafia. Guarda Matteo, che se anche ci vai il 26, a occhio la mafia dovresti trovarla ancora. Il 25 aprile Salvini, se non sai dove andare, fai così, vai dove va Mattarella e non sbagli... Eccolo qua!".