Governo, Di Maio rassicura: "Non ci sarà alcun aumento dell'Iva"

Torino, 13 apr. (askanews) - "Non ci sarà alcun aumento dell'Iva". Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino, a margine della presentazione della 'casa delle tecnologie emergenti'.

"Lo avevo già assicurato nella precedente legge di bilancio. A marzo scorso parlando all'assemblea di Confcommercio a Milano avevo detto chiaramente che non ci sarebbe stato alcun aumento dell'Iva. Tutti dicevano che non saremmo stati in grado di trovare i miliardi che servivano per disinnescare le clausole di salvaguardia alla fine del 2018, ma noi l'abbiamo fatto e oggi dico la stessa cosa: non c'è nessuna volontà di aumentare l Iva", ha aggiunto di Maio.