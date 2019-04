Green, tecnologica, innovativa: a bordo della nuova Nissan Leaf

Roma, 12 apr. (askanews) - Green, innovativa e tecnologica: parte da Roma "Electrify The World Tour", prima tappa che Nissan ha pensato per presentare i nuovi modelli "Leaf", il veicolo 100 per cento elettrico con batteria da 40 kWh e Leaf e+, con una nuova batteria da 62 kWh.

La presentazione si inserisce all'interno della "Formula E", la competizione ideata dalla Federazione Internazionale dell'Automobile dedicata esclusivamente a veicoli spinti da motori elettrici, dove Nissan si presenta in gara per la prima volta.

Siamo saliti a bordo di Nissan "Leaf", dove abbiamo effettuato test drive nel cuore della Capitale. Il nuovo modello Leaf si rinnova con funzionalità di infotainment (schermo da 8 pollici dotato di ulteriori servizi di connettività, come la navigazione door to door e l'aggiornamento online di punti di interesse, traffico e mappe) e una nuova versione dell'app Nissan Connect EV. Ampliata anche la gamma di colori della carrozzeria e combinazioni bicolori. Le prime consegne in Italia sono previste a partire da maggio 2019.

Ana Paola Reginatto, di Nissan Europe: "Nissan Leaf è completamente elettrica, non emette CO2, senza tuttavia perdere nulla da un'esperienza di auto piacevole e di buona accelerazione come per una qualsiasi auto Nissan. La cosa più interessante è che hai una macchina, ma puoi scegliere tre modi diversi di guidare: il modo D, con tutta la forza dell'auto elettrica; c'è il modo B, in cui quando freni rigeneri energia e ricarichi la tua batteria guadagnando così maggiori km nel tuo range; e infine il modo eco in cui limiti la forza del motore per il massimo di chilometri. Tutto questo potendo scegliere se guidare con uno o due pedali".

Particolarmente interessanti sono le tecnologie di assistenza alla guida e-Pedal - che permette di partire, accelerare, rallentare e fermarsi usando solo il pedale dell'acceleratore - e ProPILOT, il sistema avanzato di assistenza alla guida che entra in funzione in autostrada all'interno della singola corsia. Nissan Leaf si conferma il veicolo elettrico più venduto nel 2018 in Italia e in Europa.