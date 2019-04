Esce Eman, album omonimo del cantautore calabrese Eman

Milano, 12 apr. (askanews) - Un cantautorato moderno e non scontato, un disco intitimo che parla al cuore di tutti. Il 19 aprile esce "Eman", il disco omonimo del cantautore, all'anagrafe Emanuele Aceto, che racconta così il perché del nome. "Il nome è il mio, ma in verità al contrario Eman è nome. Quindi può essere il tuo nome o il mio. Rappresenta la volontà di esprimersi e rendersi aperti a tutti, mi sono voluto completamente mettere a nudo, per mostrare agli altri senza insegnare nulla siamo tutti uguali, anche un artista o un cantante, che pensi viva una vita fantastica, quella che si vede nei social, ma la vita è molto più complessa. Siamo più soli di quello che sembra, oggi siamo molto meno umani, perchè siamo super connessi ma siamo sempre più lontani".

Nei 10 brani dell'album, il cantautore calabrese affronta tematiche diverse che analizzano la vita e la società in tutte le sue sfumature. "Inizia infatti con un'ode alla vita e prosegue nei vari stadi della vita: Innamorarsi, perdersi, soffrire, fallire, ritornare a casa".

Nella copertina dell'album c'è rappresentato il contrasto bianco-nero, luce-ombra. "L'idea ispiratrice è che nel disco si delineano sia le parti più in ombra che in luce, ma effettivamente siamo un po' questo, siamo luce e ombra e sono delle scelte che ci portano a essere un po' più luce o un po' più ombra".

Nell'album anche "Tutte le volte" il cui video è un cortometraggio liberamente ispirato alla storia d'amore tra Dj Fabo e Valeria Imbrogno.