Algeria, migliaia di manifestanti in piazza contro il regime

Roma, 12 apr. (askanews) - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza ad Algeri, in Algeria, per il primo venerdì di protesta dopo l'annuncio delle presidenziali per la successione all'ex presidente Abdelaziz Bouteflika, dimessosi il 2 aprile.

Non si sono registrate violenze ma la polizia, in assetto antisommossa, ha tentato di disperdere senza successo la folla che manifestava davanti al più grande ufficio postale della città. I dimostranti scesi in strada contro le presunte manovre orchestrate dal regime per rimanere al potere, al grido di "Pace, pace", si sono fatti da parte per far defluire la polizia mentre alcuni manifestanti invitavano gli agenti a unirsi alla protesta.

Sui social media, fonte delle proteste di massa che hanno decretato la fine di 20 anni di governo dell'82enne Bouteflika, si sono rincorsi decine di appelli per un ottavo venerdì di manifestazioni sotto lo slogan "Se ne andranno tutti". Le presidenziali in Algeria sono state convocate per il 4 luglio ha fatto sapere il leader algerino ad interim Abdelkader Bensalah, contro cui la gente sta protestando: "La nomina di Bensalah è una violazione della volontà del popolo algerino. Vuole convocare l'elettorato? Quali elezioni vuole? Noi non siamo d'accordo. Gli è stato detto di andarsene e non governarci" dice un manifestante - abbiamo detto che per un grande popolo ci vuole un grande governo, non un governo corrotto".