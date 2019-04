Milano, i Maneskin a sorpresa portano fan in un'altra dimensione

Milano, 12 apr. (askanews) - Un live a sorpresa nei sotterranei della metropolitana di Milano. Giovedì sera i M neskin hanno condotto il loro pubblico nell Altra Dimensione. Titolo del singolo appena uscito accompagnato da un nuovo videoclip, ma anche esperienza immersiva che la band ha condiviso con alcuni fortunati fan.

In una stazione apparentemente vuota accade qualcosa di davvero incredibile: un ragazzo misterioso accoglie i presenti, che, incantati dalle parole del giovane, vengono accompagnati in una dimensione completamente nuova, una grande festa fatta di entusiasmo e colori, per celebrare la bellezza della vita.

"Buonasera, è arrivato il momento di partire per un viaggio. Vi chiediamo di fare le valigie e di lasciarvi andare, perché in questo posto ognuno è libero di essere chi vuole. Odio, discriminazione sono parole che non esistono e i colori sono così tanti e così belli da confondersi con quelli della nostra pelle, annullando ogni distanza. Noi siamo sicuri che vi piacerà e che non vorrete più tornare indietro. Benvenuti nell altra dimensione".

I M neskin hanno fatto vivere le parole e le immagini della loro canzone presentando dal vivo "L altra dimensione", già certificato disco d oro e quarto estratto dal progetto discografico da record, "Il ballo della vita", l album doppio disco di platino, che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli in top ten, raggiungendo oltre 129 milioni di stream. Una sorpresa per il pubblico della band che ha potuto vedere anche il videoclip per la regia degli con la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), sperimentando le atmosfere e le ispirazioni del Ballo della Vita.