Agguato in centro a Milano, ferito un 46enne in auto

Milano, 12 apr. (askanews) - Non c'è più traccia in via Cadore, nel centro di Milano, dell'agguato nei confronti di un 46enne alla guida di una Ford Focus nera, rimasto ferito intorno alle 8 del mattino da un proiettile al viso.

Le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto sembrato inizialmente. L'uomo, con precedenti per droga, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico per essere operato.

Era alla guida dell'auto quando sono stati sparati diversi colpi che hanno mandato in frantumi il finestrino. Secondo le prime ricostruzioni, l'agguato è stato compiuto da due persone a bordo di uno scooter che hanno approfittato del fatto che la Focus con a bordo l'uomo era ferma a un semaforo. Gli investigatori della squadra mobile non avrebbero alcun dubbio sul fatto che chi ha sparato lo avrebbe fatto con l'intenzione di uccidere.