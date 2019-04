Verisure: Con Zerovision nasce la rivoluzione nei sistemi allarme

Roma, 11 apr. (askanews) - I sistemi di sicurezza evolvono in base alle esigenze e alle aspettative dei clienti sfruttando sempre di più la tecnologia. Verisure, azienda svedese nata nel 1988 leader in Europa nei sistemi di allarme monitorati professionalmente, è da sempre all'avanguardia all'insegna dello slogan "persone che proteggono altre persone". In questa ottica nasce Zerovision, una vera e propria rivoluzione che consiste in un potente fumogeno collegato alla centrale operativa.

In occasione della presentazione, Askanews ha sentito Iker Mat, direttore generale di Verisure Italia. "Verisure è un azienda internazionale attiva in 15 paesi del mondo, con oltre a 3 milioni di clienti ed è presente da 30 anni nel settore sicurezza. Siamo entrati in Italia nel novembre 2013 e in soli 5 anni ha raggiunto 100mila clienti coprendo gran parte dell'Italia. Oggi è una giornata importante per noi perché aggiungiamo un nuovo servizio e un nuovo tassello a questo servizio già eccellente. Si chiama Zerovision. Zerovision è un potente deterrente è un fumogeno attivato dalla centrale operativa capace di creare una situazione di visibilità zero in soli 45 secondi all'interno di una casa o di un piccolo negozio. E' una soluzione molto innovativa e molto sicura anche per la propria difesa".

"Zerovision è un piccolo strumento ma solo nelle sue dimensioni; in realtà è un grande strumento perché solo all'interno di pochi centimetri concentra due anni di ricerca e sviluppo e sei milioni di euro di investimenti. Zerovision è totalmente autonomo, va a complementare il nostro sistema di allarme e ci dà la possibilità di intervenire in soli 45 secondi per impedire i furti. E' piccolo, facile da installare, non richiede nessun tipo di collegamento, cablaggio, è totalmente wireless e comunica in modalità wireless con la centrale operativa che installiamo all'interno della casa".

La crescita di Verisure si legge dai prodotti, dalla tecnologia e dai numeri, come spiega Kamil Hruz, Cfo Verisure. "In cinque anni abbiamo conquistato il cuore di 90mila clienti in Italia ma soprattuto abbiamo creato 1200 posti di lavoro e nel 2019 ne creeremo ulteriori 400 in una realtà, un contesto di rallentamento dell'economia di incremento della disoccupazione, noi invertiamo questo trend, facciamo investimenti sul territorio, soprattutto nel sud Italia, poco tempo siamo sbarcati a Napoli. Continueremo l'espansione e la creazione di opportunità e posti di lavoro, cosa che ci rende molto orgogliosi. Da qui al 2025 quintuplicheremo il portafoglio clienti e questo non sarebbe possibile senza il talento dei nostri dipendenti".