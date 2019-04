Raggi: Internazionali di tennis una vetrina per Roma

Roma, 11 apr. (askanews) - Una grande vetrina per Roma. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha definito gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis in programma dal 6 al 19 maggio nella Capitale, al Parco del Foro Italico, annunciando anche che è "in dirittura d'arrivo la copertura per il Centrale, per vivere lo spazio tutto l'anno, cosa che "consentirà di ospitare altri sport e che farà impennare le attività".

"Da quando siamo arrivati abbiamo cercato di fare in modo che questo evento non fosse concentrato solo nell'area del Foro Italico ma abbiamo voluto portare tante iniziative parallele in periferia. Lo scorso anno abbiamo iniziato portando dei campi temporanei, quest'anno inizia la collaborazione tra Comune di Roma, Federazione e Coni e avremo un campo permanente in VI municipio. Inoltre collaborazioni tra federazione e scuole, tennis in carrozzina e tennis che sarà presentato durante le iniziative di Via libera quando la città si chiude per 15 km con un nastro di strade per pedoni, ciclisti e amanti dello sport, insomma per noi il tennis è un'occasione per rilanciare lo sport in tutta la città e perché no far iniziare dei giovani giocatori che potranno magari un giorno diventare campioni e calcare il campo del Centrale".

Poi Raggi, a proposito dell'assoluzione dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, ha commentato: "Sono assolutamente contenta per l'assoluzione di Ignazio Marino. Ricordo sempre che fu il Pd a sfiduciarlo: questo è un dato di fatto".

E in merito a Matteo Salvini che sull'ipotesi di un sindaco leghista per Roma ha detto "se ci chiamano, noi ci siamo", Raggi ha risposto: "A Roma si risponderebbe così: Salvini, magna tranquillo..."