Èmoby, mobilità sostenibile elettrica per gli ospiti degli hotel

Firenze, 11 apr. (askanews) - Un'avanzata soluzione tecnologica, 100% ecosostenibile, per supportare gli Hotel nella gestione della mobilità elettrica, veicolare e pedonale, e per la promozione del turismo.

L'ospite dell'albergo, attraverso la key-card elettronica della propria camera, potrà accedere allo sharing automatizzato èmoby (mobility scooter, biciclette a pedalata assistita, monopattini, personal transporters e golf car elettriche) o alimentare la propria auto elettrica, pagando direttamente i servizi con il conto della camera.

"L'hotel del futuro dovrà sempre caratterizzarsi in funzione dei servizi che offre ai propri ospiti, quindi non solo ricarica elettrica di automobili e servizi di sharing ma soprattutto dare uno spazio importante anche al turismo accessibile, offrendo dei servizi tecnologicamente avanzati per l'accessibilità del turismo nella struttura ricettiva del domani".

Con oltre 500mila Km di pedonalità elettrica erogata indoor il sistema automatizzato èmoby per lo sharing di mobility scooter è un modello tecnologico unico a livello mondiale.

"L'integrazione IT, Asja-Co2 èmoby ha realizzato un importante traguardo tecnologico con dei business model specificamente dedicati al settore ricettivo mediante in quali è possibile avere una visione di turismo 4.0".

Gianluca Ragonesi è il responsabile sviluppo commerciale di Asja ambiente.

"La spesa energetica è una delle voci principali di costo che pesa sulle aziende italiane, in particolare su quelle del settore ricettivo. Totem col suo microgeneratore consente di abbattere i costi in bolletta del 40%, consentendo al settore ricettivo degli alberghi dei capitali che possono essere reinvestiti in servizi di maggior pregio, fattore essenziale nel mondo ricettivo i cui clienti sono sempre più attenti".

Il Totem è anche in grado di coordinarsi con altri sistemi di generazione (pannelli fotovoltaici, caldaie, pompe di calore, ecc.) e di fornire energia per la ricarica di veicoli elettrici.

"Guardiamo avanti per raggiungere sempre nuovi traguardi e in tal senso il nostro motto si può riassumere in innovazione, integrazione, interoperabilità ma soprattutto inclusione".