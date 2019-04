Libia, Conte: soluzione politica è l'unica davvero sostenibile

Roma, 11 apr. (askanews) - "Gli ultimi sviluppi della situazione in Libia sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo per l'Europa e l'intera comunità internazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in aula alla Camera nel corso di una informativa urgente sulla Libia.

"Come ricordato in queste ore dallo tesso Guterres nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza elle Nazioni Unite e nelle sue successive dichiarazioni alla stampa, queste evoluzioni non ci devono far deflettere dalla ricerca di una soluzione politica, l'unica davvero sostenibile".

"Su impulso italiano - ha ricordato Conte - il 5 aprile scorso i Ministri degli Esteri dei Paesi G7 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla situazione in Libia, che ben fotografa la nostra posizione. I Ministri hanno in particolare riaffermato che non esiste una soluzione militare al conflitto libico, reiterato il pieno sostegno al Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres e al suo Rappresentante Speciale Salamé per trovare una soluzione allo stallo politico verso elezioni credibili e pacifiche, in linea con quanto convenuto da ultimo nella Conferenza di Palermo; hanno fatto appello a tutti i libici a sostenere costruttivamente il processo onusiano (appartenente all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ndr), invitato la comunità internazionale a mostrare piena coesione in vista del comune obiettivo della stabilizzazione della Libia".