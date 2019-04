Unicef a "Cartoons on the Bay": proteggere i diritti dei bambini

Roma, 11 apr. (askanews) - Anche quest'anno Unicef Italia rinnova la sua collaborazione con Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell'animazione cross-mediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai (e organizzato da Rai Com), che si terrà a Torino dal 12 al 14 aprile.

Questo il video dell'Unicef "Non calpestateci, stiamo cercando di crescere", che ricorda e celebra il trentesimo anno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il video utilizza la metafora di fiori bambini, simbolo di vita e di gioia, ma anche di fragilità da proteggere, che vengono calpestati da enormi piedi, simbolo del male che gli adulti possono compiere sui bambini, intenzionalmente o per noncuranza, calpestandone i diritti.

Il video di animazione, prodotto con la tecnica "Paper Cut Out Animation", è stato prodotto per l'Unicef da T-Rex Young, un gruppo di sviluppo e produzione cross-mediale, composto da giovanissimi creativi italiani dai 18 ai 25 anni. L'Unicef Italia, che ha concesso il patrocinio all'intera manifestazione, consegnerà inoltre il Premio Speciale al Miglior Prodotto a Carattere Sociale a The Stained Club - cortometraggio realizzato da cinque studenti della scuola professionale RUBIKA - per la cura assoluta nel dettaglio visivo che diventa espediente narrativo. La tematica dell abuso e della violenza fisica e psicologica su bambini e adolescenti è trattata con efficacia e delicatezza riuscendo a comunicare con intensità sia ai grandi che ai piccoli. The Stained Club individua come chiave di risoluzione del disagio e dell emarginazione l amicizia, l integrazione in un gruppo, l aiuto reciproco. I tutto con grande sensibilità, semplicità e gusto estetico.