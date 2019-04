Kenya, tante case di italiani danneggiate nel rogo di Malindi

Roma, 11 apr. (askanews) - Mega incendio a Casuarina, quartiere residenziale amato dagli italiani a Malindi, in Kenya. Tra le circa 50 case danneggiate, molte apparterrebbero a nostri connazionali, come ha spiegato il portavoce della comunità degli italiani e direttore di Malindikenya.net, Freddie del Curatolo:

"In un quadrilatero di vie ornate da palme e bouganville, sono circa una quarantina, ma alcune case sono composite, magari dei cottage, o dei compound che all'interno racchiudono altre ville, possono essere anche di più e in gran parte di proprietà di italiani".

Il rogo sarebbe stato provocato da un cortocircuito. Nessuna vittima per fortuna, ma atti di sciacallaggio durante le prime ore dell'inferno.

"Purtroppo sì, ci sono stati atti di sciacallaggio, d'altronde i proprietari non erano tutti nelle loro abitazioni, perché la stagione turistica sta volgendo al termine. Queste sono ville, specialmente per quanto riguarda gli italiani, abitate sei mesi all'anno, cinque mesi, da chi viene a 'svernare'".

"Fortunatamente oltre a questi disperati ci sono stati tanti keniani, specialmente dipendenti di italiani, giardinieri o houseboy delle ville, che invece hanno dato una mano e respinto anche queste persone, un'umanità divisa in due, chi salvando il salvabile chi invece purtroppo approfittandone".

Il quartiere residenziale di Casuarina ha subito diversi roghi negli ultimi anni:

"Casuarina è stata colpita due volte in maniera importante. Esattamente un anno fa è bruciato un hotel, il Dorado Cottage, che si trova proprio sul mare, e un b&b, entrambi di proprietà di italiani".

"Mentre a gennaio è bruciata sempre in quella zona una villa sempre adibita ad affitto, Nakupendahouse".

Non lontano da questa zona, più a Sud, verso il Marine Park, sorge il resort Billionaire, che più volte Briatore ha detto di voler vendere.

"Diciamo che Briatore che ha fatto anche degli appelli alla televisione kenyota più volte, 'minaccia' questa vendita proprio per cercare di scuotere gli ambienti alti del Kenya: la famiglia del presidente e il presidente sono in buoni rapporti con Briatore e quindi cerca di scuotere. Più volte ha chiesto anche un aiuto per allargare l'aeroporto per permettere agli italiani e a tutti gli stranieri di arrivare direttamente a Malindi, ma non credo che abbia intenzione di andare, lui ama profondamente questo posto e anche il figlio, di fatti non a caso, dopo essere stato a Natale, solitamente arriva anche per Pasqua, penso fra una settimana".