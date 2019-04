Al Fuorisalone Amazon presenta "House in a Box", la sua casa 4.0

Milano, 11 apr. (askanews) - Non poteva che essere smart la casa di Amazon. Una casa fatta di connessioni senza fili, Internet delle cose e di pezzi di design scelti nell'infinito catalogo del servizio di e-commerce più grande del mondo. Al Fuorisalone di Milano, Amazon ha aperto le porte della propria sede per presentare "House in a Box", il progetto che racchiude tutto ciò che il colosso americano può offrire in materia di casa e design. Sara Mojdehi, Category Leader Home Amazon.it e Amazon.es: "L'idea nasce dal desiderio di conoscere i nostri clienti, incontrandoli di persona e per mostrare loro l'universo di Amazon con i prodotti dedicati al settore home. L'idea è anche ispirare nuove idee e mostrare i servizi e le soluzioni per migliorare l'esperienza dell'acquisto su Amazon", ha spiegato.

Due idee di casa, una più adatta ai ragazzi e un'altra pensata per la famiglie, realizzate in collaborazione con lo Studio AMA e arredata con oggetti acquistabili su Amazon.

L'assistente vocale di Amazon Alexa è il centro tecnologico della casa. Controlla luci, tv, musica ed elettrodomestici. Ma la tecnologia con Amazon subentra già al momento della scelta degli arredi. Ad House in a Box i visitatori possono sperimentare nuove funzionalità dedicate all'acquisto nel settore home: Amazon Augmented Reality consente attraverso telefonino o smart tv di visualizzare i prodotti direttamente nella propria casa, in modo da poter immaginare come si riempiranno gli spazi con i nuovi arredi.

Amazon 360 Spin permette una visione a 360 gradi dei prodotti. Mentre Discover , è la funzionalità che consente ai clienti di filtrare gli articoli in base alle proprie preferenze di stile e fornisce raccomandazioni personalizzate tra una selezione di migliaia di prodotti fino ad arrivare a una short list.

Quanto alla consegna degli oggetti da arredo di grandi dimensioni, Amazon ha recentemente aggiunto una nuova funzionalità. Per clienti Amazon a Milano, e presto per tutta Italia, c'è la possibilità di pianificare l'orario di consegna in base alle proprie esigenze e di ricevere i prodotti nella stanza che preferiscono.