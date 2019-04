Arrestato a Londra il fondatore di WikiLeaks Julian Assange

Roma, 11 apr. (askanews) - Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, è stato arrestato dalla polizia metropolitana di Londra nell'ambasciata ecuadoriana e trasferito in commissariato in attesa di essere portato davanti a un giudice, come ha fatto sapere la stessa Scotland Yard.

La polizia ha precisato di aver agito in conformità con un mandato emesso dalla magistratura britannica e di essere entrata nella sede diplomatica con l'autorizzazione dell'ambasciatore, dopo che il governo di Quito ha deciso di revocare l'asilo concesso ad Assange.

Assange era ricercato dalla giustizia britannica dal 2012 per aver violato i termini della libertà vigilata dopo essere stato fermato a Londra per accuse di violenza sessuale e stupro in Svezia.

Si era rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana nel giugno 2012 acquisendo la cittadinanza dell'Ecuador nel 2018; i suoi rapporti con le autorità di Quito si sono progressivamente raffreddati. Gli era stato tolto l'accesso a internet dopo che WikiLeaks aveva pubblicato una serie di e-mail riservate dell'allora candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Hillary Clinton. Il fondatore di WikiLeaks si è sempre dichiarato innocente riguardo alle accuse ma teme che Londra possa estradarlo negli Stati Uniti per la diffusione dei documenti riservati del Dipartimento di Stato. Estradizione che Washington non ha comunque mai richiesto ufficialmente.