Golpe militare in Sudan, si dimette dopo 30 anni Omar al-Bashir

Khartoum, 11 apr. (askanews) - Dopo 30 anni al potere il presidente sudanese Omar al-Bashir avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico in seguito a un golpe. La tv di Stato, dove l'esercito ha fatto irruzione, annuncia con una musica da marcia militare che è in arrivo un grande annuncio.

Sono infatti in corso delle consultazioni per la creazione di un consiglio transitorio. Poco prima l'aeroporto di Khartoum è stato chiuso, membri dell'esercito hanno circondato il palazzo presidenziale, dando il via a un colpo di Stato in Sudan.

Per circa una settimana migliaia di persone sono scese in strada nella capitale Khartoum per chiedere le dimissioni di Bashir. Si sono radunati fuori dal quartiere generale dell'esercito, che ospita anche la residenza di Bashir e il ministero della Difesa. Le proteste sono iniziate a dicembre e hanno rappresentato la più grande sfida in tre decenni per il governo dal pugno di ferro di Bashir.