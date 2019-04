Geraci: il memorandum Italia-Romania apre un mondo di opportunità

Roma, 11 apr. (askanews) - Il memorandum tra Italia e Romania per la cooperazione in paesi terzi è "importantissimo, perché la relazione tra aziende italiane e aziende romene li lega attraverso la cooperazione in un Paese terzo in una relazione ancora più forte che va al di là di quello che è il semplice scambio bilaterale. È come un tavolo a due o a tre gambe, la cooperazione in Paesi terzi fornisce la terza gamba quindi una continuità e una stabilità che altrimenti potrebbe non esserci. Ed è importante anche perché spinge le aziende di entrambi i Paesi ad esplorare mercati nuovi e quindi si apre un mondo di opportunità".

Così Michele Geraci, sottosegretario allo Sviluppo economico al termine del seminario economico Italia-Romania all'Ice.