Libia, combattimenti alle porte di Tripoli. L'Onu chiede tregua

Tripoli, 11 apr. (askanews) - Prosegue l'avanzata del generale Haftar verso Tripoli, capitale della Libia. Il Comando generale delle forze fedeli all'uomo forte della Cirenaica ha annunciato che l'Esercito nazionale libico ha abbattuto un aereo partito da Misurata e diretto a Tripoli. E i miliziani sostengono di aver preso possesso di un campo militare nei pressi di Ain Zara. I combattimenti hanno portato morte su entrambi i fronti innescando inoltre una crisi umanitaria con migliaia di sfollati in fuga dalle zone rosse.

Per risolvere la crisi in corso in Libia "c'è ancora tempo per interrompere immediatamente" i combattimenti in corso e "tornare a un serio processo politico". E' quanto ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dopo l'ultima riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite.

Nel frattempo si rischia una nuova crisi diplomatica Parigi-Roma dopo che la Francia ha bloccato una dichiarazione dell'Unione Europea che chiedeva ad Haftar di fermare l'offensiva militare in Libia.

Sarebbe "gravissimo" se "la Francia per interessi economici o commerciali stesse bloccando l'iniziativa europea per riportare la pace" in Libia "e stesse sostenendo una parte che combatte", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

"Se qualcuno per business gioca a fare la guerra, con noi ha trovato il Governo sbagliato e con me il ministro sbagliato", ha dichiarato.

Il quotidiano La Repubblica riferisce intanto di un negoziato segreto del premier Giuseppe Conte con emissari di Haftar giunti lunedì a Roma.