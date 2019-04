Impronta Etica: la sostenibilità si costruisce con reti d'imprese

Bologna, 10 apr. (askanews) - Dinanzi all'impegno che le strategie di sostenibilità richiedono alle aziende, le reti di impresa svolgono un ruolo di sostegno e sviluppo fondamentale: grazie a loro è possibile ispirarsi e misurarsi con le esperienze già maturate, e messe a fattor comune, e trovare supporto nella realizzazione di nuovi progetti di csr.

Luca Stanzani, segretario generale di Impronta Etica, associazione bolognese per la promozione e lo sviluppo della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa, spiega così perché le aziende abbiano sempre più bisogno di reti che le affianchino nei processi di corporate social responsibility: "Quelli della sostenibilità sono obiettivi 'plurali' - dice - obiettivi di medio e lungo periodo, per i quali una singola impresa non ha risorse sufficienti.Sono obiettivi che riguardano le altre imprese, il territorio, la comunità e quindi associarsi alla rete vuol dire affiancarsi a chi condivide un destino comune, un orizzonte più ampio che va oltre la singola impresa".

Impronta Etica, insieme con SCS consulting, ha portato a Bologna, al DamsLab, l'ottava tappa de i Territori della sostenibilità, il giro d'Itala che il Salone della Csr compie in 11 regioni in avvicinamento all'appuntamento nazionale a Milano, in Bocconi, il primo e il 2 ottobre 2019.

Nel suo intervento Stanzani parla delle realtà associative, e di Impronta Etica, come di veri e propri centri propulsori di una nuova cultura d'impresa; e ha evidenziato come proprio grazie alle reti è possibile per le aziende gestire in modo più efficace il rapporto con il territorio e i diversi portatori di interesse della comunità all'interno della quale operano le stesse aziende.

Nata nel 2001, Impronta Etica si pone anche l'obiettivo di portare in Italia le riflessioni in tema di csr maturate all'estero, e di rafforzare nel contempo la presenza italiana in nel panorama europeo. Dal 2002 Impronta Etica è partner del network CSR Europe.

( luca.ferraiuolo@askanews.it )