Motori, Iveco svela nuovo Daily più connesso sicuro e sostenibile

Settimo Torinese (askanews) - Più connesso, sicuro e sostenibile. E' il nuovo Iveco Daily Model Year 2019, vera icona e punto di riferimento del settore con oltre 40 anni di storia. Il nuovo Iveco, presentato al CNH Industrial Village di Torino, arriva sul mercato dopo tre anni di ricerca, 900 mila ore di sviluppo, 3 mln e mezzo di chilometri di test e un investimento di 200 milioni di euro.

"Il nuovo Daily Model Year 2019 - ha detto ad Askanews Gerrit Marx, President Commercial & Speciality Vehicles di CNH Industrial - fissa nuovi standard sul fronte della digitalizzazione e della connettività che permettono di ottimizzare la manutenzione, ma anche in termini di sicurezza sia per il guidatore che per i pedoni. Altra novità sono i motori sempre più efficienti, pensati per ridurre i costi di esercizio. Il Nuovo Daily 2019 è un investimento molto redditizio per i nostri clienti, pensato per far crescere il loro business".

Fra le novità più interessanti, la connettività: il Nuovo Daily, sarà costantemente in contatto con la Control Room Iveco, fornendo in tempo reale il suo stato di funzionamento, così da poter intervenire preventivamente ed evitare fermi per manutenzione straordinaria. Invariata la versatilità, con 5 allestimenti disponibili (furgone, cabinato, minibus, 4x4 ed elettrico), mentre sul fronte della sicurezza il Nuovo Daily sarà dotato di un pacchetto completo di Adas, i sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra i principali, la frenata automatica City Brake Pro e il Queue Assist che aiuta il conducente a seguire il veicolo che precede in coda, gestendo frenata e ripartenza.

Il Nuovo Daily sarà equipaggiato con motori da 2,3 o 3 litri, quest'ultimo anche in versione Natural Power con alimentazione a metano o biometano, con potenze da 116 CV fino al nuovo "top power" da 210 CV. Entrambi i motori sono prodotti nello stabilimento di Foggia di FPT Industrial, anch'esso brand di CNH Industrial, e consentono al Daily di essere tra i primi della categoria a rispettare le norme sulle emissioni Euro 6D-Temp. Nella versione minibus (in grado di portare fino a 22 passeggeri), il Nuovo Daily è disponibile anche con la trazione elettrica.

Grazie allo sviluppo dei motori e della tecnologia a bordo, il Daily Model Year 2019 può consumare fino al 10% di carburante in meno, cui si aggiungono i risparmi sul fronte della manutenzione, anche in questo caso fino al 10%, e gli intervalli di manutenzione programmata estesi fino a 60.000 chilometri, per un ulteriore 3% di riduzione dei costi.

E naturalmente è forte anche l'attenzione alle tematiche ambientali.

"La sostenibilità per noi - ha concluso Gerrit Marx - significa pensare alle generazioni che verranno e ovviamente alle emissioni e al consumo delle risorse. Questo è un passo nella giusta direzione".