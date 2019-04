"Il campione", l'opera prima di D'Agostini, "adottata" dai cinema

Roma (askanews) - E' "Il campione", opera prima del regista Leonardo D'Agostini, il film scelto quest'annno per l'iniziativa "Adotta un film", promossa da 01 Distribution e Rai Cinema per sostenere i giovani registi italiani, in partnership con gli esercenti dei circuiti UCI Cinemas, The Space Cinema e UNICI. Dopo le 120 anteprime in tutta Italia il film avrà una presenza massiccia nelle sale dal 18 aprile, con una campagna di comunicazione degna di un blockbuster.

Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution, spiega: "Selezioniamo con grande attenzione un film all'anno, un film che deve avere delle caratteristiche importanti, innanzitutto essere un bel film, essere un prodotto adatto ad un pubblico giovane e al pubblico dei Multiplex, che sono i nostri principali partners. E' un progetto importante, di comunicazione, anteprime, traileraggio".

Nel film il giovanissimo calciatore interpretato da Andrea Carpenzano, ricco, spavaldo e indisciplinato, viene affiancato da un professore, Stefano Accorsi, che lo dovrà preparare per l'esame di maturità. Con il linguaggio della commedia "Il campione" racconta l'incontro tra due persone molto diverse, e la trasformazione di entrambe.