La prima foto di un buco nero segna la storia dell'astrofisica

Milano, 10 apr. (askanews) - Un anello di fuoco con al suo interno un disco scuro. Dalla teoria siamo passati alla prova visiva che ha fornito oggi per la prima volta l'immagine di un buco nero. Questo lo spettacolare risultato del progetto Eht, un risultato fondamentale per la moderna astrofisica presentato in sei conferenze stampa tenute contemporaneamente nel mondo in diretta streaming.

E' stato l'astrofisico tedesco Heino Falcke a svelare al mondo la fotografia del buco nero situato nel centro della galassia M87: un buco nero supermassiccio, distante circa 50mila anni luce.

L'Eht (Event Horizon Telescope) è costituito da una rete globale di otto antenne radiotelescopiche sincronizzate tramite orologi atomici, in modo da poter ordinare i dati ricevuti come se si trattasse di un singolo telescopio, grande quanto l'intero pianeta. Questa fotografia, che offre la prima immagine di un buco nero è stata il frutto del lavoro di un team di centinaia di scienziati di tutto il mondo.

Anche a Roma, all'Istituto nazionale di Astrofisica, parte del progetto europeo Black Hole Cam, partner di Eht, è stata seguita passo passo la presentazione. Nicolò D'Amico, presidente dell'Inaf: "Oggi è una giornata emozionante e importantissima per l'astrofisica moderna - ha detto - stiamo celebrando una vera e propria pietra miliare. Non era chiaro a nessuno che potesse essere così entusiasmante, perché effettivamente lì si vede l'orizzonte degli eventi, quella regione attorno al buco nero oltre la quale non si può più veder niente. La luce piove dentro, ma non può uscirne, ecco la macchia scura".

Elisabetta Liuzzo, ricercatrice dell'istituto di Astrofisica nazionale, ha spiegato che la teoria di Einstein, che ne prevedeva esplicitamente l'esistenza, riceve quindi l'ennesima conferma: "Permette di testare la teoria della relatività negli ambienti più estremi, e quindi di uniformare teorie che valgono su grande scala e teorie su piccola scala come la teoria quantistica. E' uno di quei risultati che cambia la storia della fisica"