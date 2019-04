Napoli, sit-in per Ospedale Incurabili e la Farmacia: salviamoli

Napoli, 10 apr. (askanews) - "Salviamo gli Incurabili. Salviamoli noi". Questo lo slogan impresso sui cartelli dei manifestanti che hanno partecipato al sit-in organizzato a Napoli sotto il Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia Storica degli Incurabili. Dopo i crolli dei giorni scorsi al Complesso Monumentale Santa Maria del Popolo degli Incurabili, infatti, sono stati chiusi i reparti di chirurgia, urologia, radiologia e il blocco operatorio dell'ospedale. E i vigili del fuoco, chiamati dal commissario della Asl Napoli 1, hanno avviato il trasferimento di alcuni pazienti presso l'ospedale del Mare.

Desta preoccupazione la voragine che si è aperta alle spalle dell'altare della chiesa, che sembra allargarsi. Per questo sono state sgomberate anche una ventina di famiglie della palazzina all'interno del complesso ospedaliero ed è stato bloccato l'accesso alla farmacia storica degli Incurabili, gioiello del Settecento Napoletano con preziosi vasi e antichi scaffali in legno.

La protesta è stata organizzata dall'associazione Identità Insorgenti per richiamare l'attenzione delle istituzioni e denunciare la mancanza di fondi per mettere in sicurezza il complesso, nonostante ci sia un progetto Unesco di riqualificazione mai iniziato.

Laura Bocchetti, tra gli inquilini sfrattati dalla palazzina all'interno del complesso: "Abbiamo una relazione di sgombero arrivata al direttore dell'Asl per dei lotti che però sono all'interno degli Incurabili. Piazzetta della Consolazione non è citata, anzi, è citato il Museo delle arti sanitarie".

Invece, denuncia, molte famiglie sono state sgomberate, ma anziché mettere in sicurezza il palazzo si sono ritrovati "due cose gravissime: una pedana in legno per permettere non a noi di entrare ma per i turisti, ora è periodo di feste e ponti, ecc, per accedere a un posto interdetto. Inoltre con un pavimento che sta cedendo... io mi domando, pure le guardie giurate, tu le metti lì sotto l'edificio che sta crollando?".