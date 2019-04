Arienti: Sap in campo per favorire dialogo tra imprese e P.A.

Roma, 10 apr. (askanews) - "Ritengo che la parte principale della conversazione sia avvenuta a proposito della grande necessità da parte delle pubbliche amministrazioni di colloquiare con quelle che sono le esperienze fatte dalle amministrazioni locali. Quello che è assolutamente fondamentale è che, sia la P.A. che le amministrazioni locali, capiscono e riconoscono l'esigenza di fornire dei servizi al cittadino e anche all'impresa che siano effettivamente ritagliati sulle loro esigenze in questo particolare contesto di mercato. Come Sap noi siamo estremamente attivi da questo punto di vista. Abbiamo voglia e ci stiamo mettendo in gioco per aiutare questo colloquio tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione e, in particolare, abbiamo portato sul tavolo il tema delle competenze digitali che è un tema sul quale ci si gioca la realizzazione di una qualunque agenda digitale. Questo è un tema scottante sia per la P.A. che per le imprese.

Noi siamo attivissimi, l'anno scorso abbiamo toccato circa 8mila giovani nell'ambito delle diverse nostre iniziative di formazione delle competenze digitali e questo credo che sia, ed è emerso proprio dal dibattito, uno dei temi che effettivamente accomuna un po' tutti gli attori". A sottolinearlo è l'amministratore delegato di Sap Italia, Luisa Arienti, in occasione del tavolo di lavoro "Il dialogo digitale tra pubbliche amministrazioni" organizzato negli spazi del gruppo Hdrà.