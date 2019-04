Israele, per un soffio Netanyahu va verso un quinto mandato

Roma, 10 apr. (askanews) - Per un soffio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu va verso un quinto mandato. In una dichiarazione ai suoi sostenitori, a notte inoltrata "King Bibi", affiancato dalla moglie Sara, ha promesso che "la coalizione di centro-destra continuerà a governare Israele nei prossimi quattro anni".

"Sono davvero toccato dal fatto che il popolo di Israele mi abbia dato la sua fiducia per la quinta volta, una fiducia ancora più grande delle elezioni precedenti", ha detto Netanyahu, promettendo di essere il primo ministro di tutti gli israeliani, di destra, di sinitra, ebrei, non ebrei, tutti i cittadini di Israele.

Non è stata una nottata facile. I primi exit poll avevano dato in lieve vantaggio il partito Blu e bianco (Kahol Lavan) dello sfidante Benny Gantz, ex generale dell'esercito, e per diverse ore il testa a testa è stato serrato, tanto che Gantz ha rivendicato a sua volta la vittoria.

"So che dobbiamo aspettare i risultati finali, che cambiano, secondo me in nostro favore e cercheremo di capire tutto ciò che è possibile fare per formare un governo ampio".

Ma con il 95% delle schede scrutinate - scrive Haaretz - Likud e Kahol Lavan hanno ottenuto ciascuno 35 seggi alla Knesset, il parlamento israeliano, ma il blocco di centro destra ne ha ottenuti 65 in totale. Quasi tutti i partiti conservatori hanno detto che suggeriranno al presidente che sia Netanyahu a formare la prossima coalizione di governo.