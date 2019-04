Sudan nel caos, manifestazione contro presidente Omar al Bashir

Roma, 10 apr. (askanews) - Per il quarto giorno consecutivo, migliaia di sudanesi sono scesi per le strade di Karthoum, in Sudan, per protestare davanti al quartier generale dell'esercito, chiedendo le dimissioni del presidente Omar al Bachir. Gli attivisti antigovernativi sostengono che gli agenti di sicurezza stiano cercando di reprimere la protesta con la forza.

Il Sudan, da mesi, è attraversato da proteste che sono state alimentate dall'aumento del prezzo del pane e dalla carenza di contanti. Ma presto hanno assunto la conformazione di manifestazioni di dissenso nei confronti del presidente Omar al Bashir, al potere dal 1989 dopo un colpo di Stato.

Al Bashir si trova ora di fronte alla più grande sfida nel suo trentennio alla guida del Paese, dopo l'inizio delle proteste iniziate già nel dicembre scorso.