Premier Conte a inaugurazione Torre Generali a City Life

Milano, 9 apr. (askanews) - Inaugurazione in grande stile per la Torre Generali a City Life. Presenti le massime autorità civili e e militari, in primis il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e il management del gruppo assicurativo. Nel suo intervento il premier ha elogiato i risultati raggiunti dal Leone di Trieste definito "un orgoglio italiano" e l'impegno sul fronte della sostenibilità, di cui la Torre è un esempio concreto, e della Corporate Social Responsability o responsabilità sociale di impresa.

"E' chiaro - ha dichiarato il premier Conte - che si può fare impresa in tanti modi, ma se si vuole guardare al medio e al lungo termine non può l'iniziativa di impresa non essere condotta anche nel segno di una condotta responsabile, di una condotta anche eticamente responsabile".

Il tema della sostenibilità è stato ripreso anche dal presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola: "La sostenibilità è un altro dei cardini del nostro piano. Noi siamo un'assicurazione e come tale l'assicurazione si occupa di proteggere, le persone, gli individui, sostenere le imprese, quindi la sostenibilità è nel nostro Dna".

Soprannominata "lo Storto", la Torre Generali progettata da Zaha Hadid, si sviluppa per 44 piani per un'altezza complessiva di 192 metri ed è in grado di accogliere circa 3.200. La Torre Hadid è uno dei tre grattacieli, insieme a quelli progettati da Isozaki e Libeskind, previsti nel progetto CityLife, il cui scopo è la riqualificazione della zona dell'ex Fiera di Milano. La Torre Generali si distingue per un'elevata efficienza energetica oltre ad essere uno dei primi progetti ad affrontare il tema di una torre in torsione interamente in calcestruzzo.