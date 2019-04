Africa e Oriente con un jet privato: viaggi dell'estremo lusso

Milano, 8 apr. (askanews) - Il gusto di viaggio d'altri tempi alla scoperta di nuovi mondi e esperienze inaspettate, ma rimodellato sullo stile, le opportunità, e il concetto di lusso dei giorni d'oggi. Quindi un Boeing allestito con per soli 54 ospiti e 2 per esperti tour manager, hotel tra i più lussuosi al mondo, sorprese e eventi dedicati; due soli itinerari: uno alla scoperta delle "Perle dell'Africa", l'altro per le "Perle dell'Asia", ciascuno con una sola data fissata nel 2020. E' la proposta che Gattinoni Mondo di Vacanze porta sul mercato italiano. Alberto Alberi, responsabile di Gattinoni Travel Experience, sottolinea proprio come questo tipo di viaggio sia una sorta di ritorno ad un modello del passato che fa del lusso l'esperienza stessa del viaggio insieme ai luoghi visitati .

Il format è stato studiato da Air Cruise Collection, e ha incontrato pieno successo sul mercato olandese negli ultimi quattro anni. Ora - per la prima volta - viene proposto anche sul mercato europeo. "E' un viaggio esclusivo con un proprio aereo privato che accompagna in questi lunghi itinerari ottimizzando tempi di spostamento e andando a toccare quelle che sono le destinazioni icone dei due continenti - dice Renata Rizzo, direttore commerciale Sud-Europa di Plateau International - Hotel di lusso, ristoranti Michelin e tantissime sorprese ed esperienze uniche".

Perle d'Africa, è un un tour di 18 giorni in 7 Paesi che partirà il 26 marzo 2020 da Copenaghen; l'itinerario Perle d'Oriente invece partirà il 1 novembre 2020 da Londra e raggiungerà 7 Paesi in 17 giorni. Ogni viaggio riserva esperienze tra le più esclusive che vanno al di là di ogni immaginazione. Il trattamento offerto è all inclusive ovunque, mance comprese, il prezzo è intorno ai 45 mila euro. "Siamo consci che questo è un viaggio particolare, possiamo dire 'estremo' per come viene presentato e posto, ma poiché noi di Gattinoni Travel Experience cerchiamo di 'provocare e proporre', proponiamo cose anche fortemente alternative come questo".

Non esiste al momento in Italia una offerta paragonabile. Per Gattinoni quindi un'opportunità per occupare una posizione di mercato ancora aperta, e per viaggiatori dell'estremo, lusso, invece un'occasione davvero irripetibile.

( luca.ferraiuolo@askanews.it )