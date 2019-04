Il Rose Garden di Roma entra in Luxe Collection, primo in Europa

Roma, 8 apr. (askanews) - Il Rose Garden Palace, storico boutique hotel 4stelle al centro di Roma, prende il nome di Luxe Rose Garden, prima struttura in Europa a acquisire direttamente il marchio "Luxe". L'ingresso ufficiale nel ristretto gruppo di strutture della " Luxe Collection" e? stato festeggiato con un party al quale ha preso parte anche il ceo e fondatore del gruppo americano Efrem Harkham. "Ci siamo innamorati di questa splendida struttura in questa magnifica posizione - racconta Harkhan - di fronte abbiamo l'Ambasciata statunitense; alla fine della strada c'è Villa Borghese; all'angolo via Veneto, forse la strada di Roma più famosa al mondo. Siamo davvero orgogliosi di avere proprio qui il primo Luxe Hotel d'Europa".

Alessandro Lucio Massari, imprenditore a cui fa capo l'hotel e General Manager della struttura, vede nella partnership un'importante occasione per rafforzare il posizionamento verso il mercato Usa, puntando ad una crescita di fatturato annuo tra il 7 e l'8 per cento. "Avere il marchio Luxe significa avere una maggiore visibilità all'estero, e in particolare sui mercati che possono essere interessanti per noi; in primis quello statunitense, ma anche gli altri mercati sui quali Luxe è presente con le sue strutture di vendita - sottolinea - Quindi è una opportunità per rimanere piccoli però senza essere 'troppo' piccoli e avere qualcuno che ci possa dare un ausilio per crescere".

Primo in Italia e in Europa a portare il nuovo brand, il Luxe Rose Garden sarà portatore di un nuovo modello di accoglienza, attenzione al cliente ed eccellenza dei servizi in linea con la filosofia del gruppo statunitense che si è contraddistinto negli ultimi anni come vero innovatore nel mondo dell'ospitalità. "Gli ospiti cercano un'esperienza da ricordare - spiega il Ceo di Luxe - chiedono di essere accuditi, coccolati. E noi formiamo il nostro team, ciascun membro del team, affinché ciò sia possibile. Io stesso alcuni mesi fa ho voluto incontrare uno per uno i collaboratori di questa struttura per trasferire loro la nostra visione dell'ospitalità, il nostro senso del rispetto per chiunque entri da quella porta". "Abbiamo scelto Luxe proprio per questo loro modo di porsi nei confronti dei clienti, in maniera molto personale - aggiunge Massari - E' anche la nostra filosofia che abbiamo seguito da sempre, fin da quando abbiamo aperto nel 2001; una filosofia che pone il cliente prima di tutto. Luxe quindi si sposa perfettamente con questa nostra visione dell'ospitalità".

Luxe Collection prende vita nel 1983 per iniziativa di Efrem Harkham. Dopo l'acquisizione dei primi 3 hotel a Los Angeles - tra i quali l'hotel di punta sulla famosa strada della moda, Rodeo Drive - il gruppo ha cominciato ad espandere il portafoglio in tutto il mondo affiliando hotel indipendenti dalle caratteristiche di struttura e servizio ben precise: oggi rappresenta catalogo di circa 70 hotel di lusso a 4 e 5 stelle in destinazioni esclusive e posizioni privilegiate in tutto il mondo. "Speriamo che questo sia il primo di molti altri Luxe Hotel in Italia - conclude Harkham - In Italia davvero troviamo molte similitudini con i nostri principi e le nostre caratteristiche in termini di ospitalità, servizio, e qualità da garantire agli ospiti".