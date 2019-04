Inquinamento, a Londra super tasse per ZTL a emissioni quasi zero

Londra, 8 apr. (askanews) - I proprietari dei veicoli vecchi e inquinanti si devono rassegnare e pagare una nuova tassa se vorranno continuare a viaggiare per le vie del centro di Londra, in seguito all'entrata in vigore di una zona a emissioni quasi zero.

"Ho un figlio di cinque anni e un figlio di undici - dice Shazia Ali Webber, del movimento "I Like Clean Air" - soffriamo d'asma in famiglia, e sappiamo che l'emissione della circolazione aumenterà i loro sintomi, è per me molto importante che si faccia qualcosa rapidamente".

"Dobbiamo prendere decisioni difficili, e sono veramente fiera che Londra sia una città che prende misure serie perché si tratta di un enorme problema mondiale", le fa eco Iris Andrews.

La nuova tassa ricade sui proprietari di veicoli costruiti prima del 2006 e di veicoli diesel costruiti prima del 2015. La tassa è di 14,50 euro al giorno per entrare nella zona "protetta".

Camion e pullman, invece, devono pagare 116 euro al giorno. I tassisti invece sono esentati. E a partire da ottobre 2021, la zona sarà estesa a tutta la città.

Si tratta di "diminuire le emissioni tossiche e rendere l'aria di Londra più sana per milioni di persone", ha scritto su Twitter Sadiq Khan, sindaco della capitale britannica.