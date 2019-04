Roma, Salvini: aiutare cittadini ma senza pagare debiti

Milano, 8 apr. (askanews) - "Non pagheremo debiti fatti da altri. Cercheremo di aiutare i cittadini che non possono andarci di mezzo per la pessima amministrazione non tanto di adesso ma del passato. Ma in un momento in cui Napoli ha problemi, Catania ha problemi, altre Regioni hanno dei problemi, stiamo studiando il modo di aiutare i cittadini ma senza ripianare debiti fatti da altri, altrimenti giustamente si muoverebbero tutti i Comuni italiani".

Così il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa a Milano, ha risposto ad una domanda sul ripianamento dei debiti del Comune di Roma. "L'autonomia servirà a risolvere questa follia di assenza di responsabilità", ha aggiunto Salvini.