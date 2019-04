Le star di 'Avengers: endgame' e Disney insieme per i bambini

Anaheim, 8 apr. (askanews) - Le star di "Avengers: Endgame" hanno lanciato dal Disneyland Resort ad Anaheim, in California, "Avengers Universe Unites", un evento di beneficenza per supportare Disney Team of Heroes (iniziativa filantropica di The Walt Disney Company) con l'obiettivo di dare conforto e sostegno a bambini gravemente malati di tutto il mondo.

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd e Brie Larson hanno celebrato la donazione di oltre 5 milioni di dollari ad associazioni no profit che aiutano bambini gravemente malati e la somma di un milione di dollari donati da Disney a favore della Starlight Children s Foundation. The LEGO Group, Hasbro, Funko e Amazon hanno devoluto complessivamente oltre 4 milioni di dollari sotto forma di giocattoli e prodotti dedicati al nuovo film "Avengers: Endgame". Giocattoli che verranno donati a centinaia di ospedali pediatrici di tutto il Paese, oltre a Give Kids the World, un resort no profit della Florida centrale.