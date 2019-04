Senato premia Zeffirelli: Genio ed eccellenza italiana nel mondo

Roma, 8 apr. (askanews) - Un lunghissimo applauso ha riscaldato l'aula del Senato - occupata eccezionalmente da comuni cittadini per il terzo appuntamento Senato&Cultura dedicato questa volta all'Opera - sabato 6 aprile durante la consegna della targa "Genio ed Eccellenza italiana nel mondo" al regista Franco Zeffirelli da parte della presidente Elisabetta Casellati.

Un riconoscimento che Casellati ha fortemente voluto per il grande Maestro, oggi 96enne. Le motivazioni sono state lette dalla presentatrice Andrea Delogu: "Per aver saputo trasporre sui palcoscenici più importanti del mondo e sul grande schermo le atmosfere, lo spirito e le emozioni del teatro e dell'opera lirica, rappresentando l'idea autentica della bellezza e la magia dell'arte in tutte le sue espressioni e contribuendo a diffondere il genio e l'eccellenza italiana nel mondo".

Senato & Cultura è un ciclo di eventi promosso dalla presidente del Senato Casellati, nell ambito di un protocollo d'intesa tra Senato e Rai, con l'obiettivo in particolare di avvicinare i cittadini alle istituzioni.

Il progetto, in collaborazione con Rai Cultura, ha visto da febbraio scorso impegnati artisti e giovani talenti italiani facendone i protagonisti della serie degli eventi culturali in programmazione ogni primo sabato del mese dalle 11 alle 12 in occasione delle tradizionali aperture al pubblico di Palazzo Madama. Per partecipare:

