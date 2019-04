Ghemon: "Durare nel tempo è la vera sfida, aldilà dei social"

Roma, 6 apr. (askanews) - Ghemon portavoce, con la sua musica, della filosofia pronta a scommettere su chi ha il coraggio di rischiare e l'audacia di investire su se stesso. L'artista, che ha partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, ha preso parte alla festa di Nastro Azzurro, a Roma, per la presentazione del restyling internazionale della bottiglia e del bicchiere.

"La mia è un'esperienza da indipendente, di un percorso fatto da solo, di gavetta. Credo moltissimo nella forza del gruppo, di chi ci ha creduto dall'inizio e nel fare uno scalino alla volta. Perché in un'epoca di facilissimi entusiasmi, con i social, durare nel tempo è la vera sfida".

"Da giovane-adulto, come mi definisco, sono felicissimo di essere associato a un brand storico come Nastro Azzurro, una icona, perché anche i giovani - attraverso un percorso - diventino anche loro icona in qualche modo. Che ci sia un investimento da parte di chi c'è da tanto tempo e rappresenta la qualità italiana anche nel mondo è un onore".

Un messaggio ai giovani? "Più che un consiglio, un messaggio di speranza per loro, a tutti i ragazzi giovani che si approcciano all'arte o a un lavoro che amano, è di essere perseveranti. E di non volere tutto subito e di non abbattersi. La cosa geniale è essere persistenti".

Dario Giulitti, marketing manager Nastro Azzurro: "Siamo da sempre attenti al supporto dello spirito innovativo e dello spirito di ricerca del risultato dei giovani talenti italiani".