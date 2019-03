Le supercar più belle a Ginevra, da Ferrari F8 alla Lamborghini

Dalla Ferrari alla Lamborghini, le più belle macchine sportive del mondo in passerella al Salone dell'auto di Ginevra 2019. È un'esibizione di potenza, tecnologia ed eleganza che richiama sempre larga parte del pubblico. E anche all'89esima edizione del motor show svizzero, aperta ai visitatori fino al 17 marzo, le supercar sono l'attrazione numero uno.

Il Cavallino Rampante è il protagonista principale. In mostra la Ferrari F8 Tributo, la nuova berlinetta con il motore V8 di serie più potente di sempre. Per Lamborghini c'è la Huracan Evo, un bolide che accelera da 0 a 200 metri in 9,3 secondi e può raggiungere i 325 chilometri orari.

Un'altra macchina spettacolare è la Voiture Noire della Bugatti, l'auto più costosa di sempre con un prezzo di 11 milioni di euro. Splendida anche la Battista Ev realizzata dalla Pininfarina, una vettura elettrica che promette di superare i 400 chilometri all'ora. Nello stand della Porsche c'è poi la 911 Carrera 4S, che rappresenta l'ottava generazione della sportiva bestseller costruita in Germania.

La McLaren esibisce la Speedtail, che può sfrecciare a oltre 400 chilometri orari e al posto degli specchietti ha delle telecamere. Per la Nissan c'è la Leaf Nismo Rc, una macchina da corsa con motore elettrico, mentre l'altra giapponese Toyota presenta la nuova Gr Supra. Tra le novità più interessanti anche la Gfg Style Kangaroo, un hyper suv elettrico progettato dallo studio Giugiaro.