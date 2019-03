Nissan svela a Ginevra concept crossover IMQ, con sistema e-Power

Nissan al Salone di Ginevra 2019 punta sul concetto di Intelligent Mobility, declinato in veicoli elettrici, guida intelligente, preludio di quella autonoma, e connettività. Una visione di mobilità del futuro incarnata nel concept di crossover IMQ, presentato in anteprima mondiale.

Cuore pulsante di IMQ, come ha spiegato l'Ad di Nissan Italia, Bruno Mattucci, è il sistema e-POWER di nuova generazione, nel quale ogni singola ruota è mossa in maniera indipendente da un sistema di propulsione 100% elettrico, che eroga una potenza di 250 kW e una coppia di 700 Nm. A questo si aggiunge un motore a benzina utilizzato esclusivamente per ricaricare la batteria. Si tratta di un'ulteriore evoluzione della tecnologia e-POWER attualmente disponibile in Giappone sui modelli Nissan Note e Serena. L'elevata potenza viene distribuita attraverso un nuovo sistema a trazione integrale multi-motore, ideale in condizioni di scarsa aderenza, ad esempio sulle strade innevate ad alta quota nei dintorni di Ginevra. IMQ, inoltre, è equipaggiato con un'avanzata versione sperimentale del sistema di assistenza alla guida Nissan ProPILOT, per funzioni di guida autonoma ancora più evolute con la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan, lanciata a inzio anno al Ces di Las Vegas

Focus anche sulla nuova Leaf con batteria con batterie da 40 e 62 kWh, in grado di garantire rispettivamente autonomie di circa 270 e 400 Km omologate secondo il ciclo WLTP. Il bestseller Qashqai invece è dotato di nuove motorizzazioni fra cui spicca il benzina 1.3 da 140 e 160 CV, così come la gamma Micra, arricchita con il nuovissimo 1.0 DIG-T benzina da 100 e 117 cavalli e, in esclusiva per l'Italia, la doppia alimentazione benzina/GPL con motore IG-T da 90 CV.