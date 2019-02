Conte da Hariri: Italia a fianco del Libano, anche come mediatore

Roma, 7 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in missione in Medioriente e dopo Iraq e Kuwait ha fatto tappa a Beirut, dove ha incontrato il premier libanese sunnita Saad Hariri, al quale ha ribadito l'appoggio dell'Italia nel processo di stabilizzazione della regione, anche in veste di mediatore.

""L'Italia, non da adesso, è al fianco delle istituzioni e del popolo libanese e ci rimarrà per poter dare il proprio contributo al processo di pace - ha affermato - Confermiamo quindi il nostro impegno per la sicurezza del Libano, confermiamo e siamo orgogliosi del ruolo tradizionalmente svolto, nell'ambito della missione Unifil, che come sapete coordiniamo direttamente".

"Ho approfondito con il primo ministro vari argomenti, in particolare anche gli sviluppi più recenti lungo la linea blu e ho rinnovato il mio auspicio che le parti si impegnino in modo costruttivo in un dialogo che è l'unica strada per risolvere tensioni che potrebbero essere insidiose. Siamo a disposizione, con i nostri uomini, per svolgere un'attività di mediazione".

La visita di Conte a Beirut avviene a pochi giorni dalla formazione del nuovo governo in Libano, dopo 8 mesi di impasse. Hariri in conferenza stampa ha ringraziato l'Italia per l'appoggio al suo paese, con la forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) nel Sud del Libano.

"Vorrei ringraziare l'Italia per la sua amicizia e per l'appoggio continuo al Libano, all'unità del Libano, alla sua indipendenza e alla sua sovranità, ma anche per il suo ruolo molto importante in seno all'Unifil".