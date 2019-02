Migranti, sindaco Mineo: Salvini non dimentichi il territorio

Mineo (Catania), 7 feb. (askanews) - "Dal ministro Salvini vorrei un riconoscimento per il nostro territorio che è stato così pesantemente violentato dallo Stato indipendentemente dai governi che si sono susseguiti e che oggi ha necessità di avere i giusti riconoscimenti per i sacrifici fatti. Siamo italiani come gli altri, più degli altri perché abbiamo fatto il nostro dovere in silenzio". Lo ha detto il sindaco di Mineo Giuseppe Marletta, stamani davanti al Cara, il centro di accoglienza per richiedenti asilo in provincia di Catania, che da oggi sarà smantellato. I primi a lasciare la struttura saranno 50 uomini adulti, senza figli e senza nucleo familiare al seguito.

Saranno destinati ai Cas, i centri di accoglienza straordinaria di Trapani (25), Siracusa (15) e Ragusa (10).

"L'allora ministro Roberto Maroni - ha aggiunto il primo cittadino - aveva preso degli impegni con il nostro territorio: nel Patto per la sicurezza' c'era scritto che bisognava compensare l'economia tradizionale che avrebbe potuto ed è stata danneggiata dall'istituzione del Cara. Vorrei sapere dal ministro Salvini se manterrà questi impegni. Io mi auguro di sì. Vorrei sapere se di danno garanzie sulla sicurezza del territorio anche dopo la chiusura del Cara, perché i migranti che si stanno allontanando dalla struttura in maniera volontaria non restino in zona creando altri problemi".

"Io sono sempre stato contrario al Cara, sono d'accordo per la sua chiusura, ma lo Stato non può lasciare qui le macerie che ha creato", ha detto.

"Noi siamo martiri e mi meraviglio che adesso - ha aggiunto - si intesti la battaglia per la chiusura del Cara chi è stato il carnefice del territorio. Chiedo al ministro Salvini di incontrarmi per tutelare il territorio sia economicamente sia sul fronte della sicurezza. Non vogliamo soldi, ma è dal 2014 che chiediamo l'istituzione della Zona Franca per la fiscalità di vantaggio per il territorio".