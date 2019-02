Tav, Di Maio: fermiamo questa follia, risparmiamo questi 20 mld

Milano, 7 feb. (askanews) - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a ribadire il suo no alla Tav. "Fermiamo questa follia - ha detto in un video messaggio su Facebook in vista delle elezioni regionali in Abruzzo - risparmiamo questi 20 miliardi di euro e investiamo soldi sulle infrastrutture che servono davvero, come la Roma-Pescara. C'è chi per propaganda dice che la Tav serve a collegare l'Italia con l'Europa, non penso che sia così, penso che invece prima di tutto bisogna collegare l'Italia con l'Italia".

"Il treno ci mette 4/5 ore per arrivare da Roma a Pescara - ha sottolineato Di Maio - se il tempo si dimezzasse verrebbero in Abruzzo molti più turisti: sono queste le infrastrutture di cui abbiamo bisogno non la Tav che se ne parla dagli anni Novanta, non hanno scavato neppure un centimetro e ci hanno già buttato non so quanti milioni di euro".