A Milano il servizio di ricarica mobile E-Gap per auto elettriche

Milano, 6 feb. (askanews) - È Milano la prima città europea scelta per la partenza del servizio di ricarica mobile di veicoli elettrici di E-Gap, azienda 100% italiana che promette di togliere ogni ansia ai possessori o anche ai semplici utilizzatori di auto elettriche.

Il progetto, tutto italiano, infatti prevede 3 diverse modalità di ricaricare la propria auto elettrica in caso d'emergenza anche al proprio domicilio o in un parcheggio non attrezzato con colonnine di ricarica.

Eugenio de Blasio, presidente e fondatore di E-gap.

"Il vantaggio di questo servizio - ha spiegato - il 'benzianaio elettrico' viene dal cliente e non è più il cliente che va dal benzinaio. Dal momento dell'emergenza, nelle aree coperte, noi abbiamo non più di un quarto d'ora per arrivare dal cliente, ovviamente in un perimetro delimitato dove il servizio viene erogato".

Dal 6 febbraio 2019 il servizio sperimentale è attivo all'interno della Circonvallazione interna di Milano ma, pian piano, si estenderà fino a coprire anche parte dell'hinterland. Dieci i primi mini-van elettrici - vere e proprie stazioni di ricarica mobili - all'opera in città.

Il funzionamento è semplice; basta scaricare l'App gratuita sul proprio smartphone o tablet e prenotare la ricarica. I costi vanno dai 15 prenotando il servizio 24 ore prima, ai 30 per una ricarica più urgente.

"La rivoluzione vera - ha continuato de Blasio - è la ricarica in assenza della persona che deve fare la ricarica. Quindi si o0rdina la ricarica, nel giro di mezz'ora al massimo noi arriviamo a caricare l'autovettura senza la necessità della tua presenza. Noi apriamo il tappo e carichiamo la tua autovettura".

L'uso di auto elettriche si sta diffondendo sempre di più in un'ottica di mobilità sostenibile e lotta all'inquinamento. Secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2020 l'Europa triplicherà il numero attuale di auto elettriche in produzione che entro il 2030 saranno 5 milioni. Un grande passo avanti per la riduzione di gas serra e Co2 nell'atmosfera, come ha spiegato l'assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli.

"C'è troppo inquinamento - ha spiegato - e abbiamo bisogno di unire le forze, il Comune, i cittadini e le imprese per aiutare i cittadini a cambiare comportamento. Oggi l'elettrico è possibile, questa opportunità è in strada e dà la possibilità di avere ricaricato il proprio veicolo mentre si ha un appuntamento o è in emergenza, così non si rimane senza energia, si può circolare tranquillamente in città muovendosi liberamente e non inquinando".

Dopo Milano altre 9 metropoli europee saranno servite da E-Gap: Roma, Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.